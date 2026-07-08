Kaza, Mahmudiye Mahallesi 13. Mobilya Sokak ile Karagölet Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Karagölet Caddesi üzerinde seyir halinde olan Harun Ç. (39) yönetimindeki 21 BT 902 plakalı hafif ticari araç, 13. Mobilya Sokak'tan çıkan Oktay K. (22) idaresindeki K5066BT plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs savrularak yol kenarında park halinde bulunan 16 BYG 928 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada sürücüler Harun Ç. ile Oktay K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.