Vodafone, şebeke altyapısını yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Vodafone, yeni nesil anten donanımı ile akıllı ağ yazılımını bir araya getiren enerji verimliliği teknolojisini başarıyla test etti. Vodafone Grubu'nun İstanbul'daki çok tedarikçili canlı test sahası "BESTT"te gerçekleştirilen testlerde, yeni nesil yazılım tabanlı enerji optimizasyonu teknikleriyle yüzde 10'a, yeni nesil enerji verimli anten donanımıyla ise ilave yüzde 20'ye varan enerji verimliliği sağlandı. Bu sayede yüksek performanslı 5G deneyimi korunurken, şebeke kaynakları çok daha verimli kullanılabiliyor.

Akıllı ağ yazılımı enerji verimli yeni nesil anten donanımıyla birlikte ihtiyaç duyulan kapasiteyi doğru zamanda sunarken gereksiz enerji tüketimini azaltıyor. Böylece müşteriler kesintisiz yüksek hız deneyiminden faydalanmaya devam ederken, şebekenin enerji verimliliği de önemli ölçüde artırılıyor.

Yeni teknoloji yalnızca enerji tüketimini azaltmakla kalmıyor; elektrik kesintileri gibi durumlarda baz istasyonlarının yedek güç kaynaklarıyla daha uzun süre hizmet verebilmesine katkı sağlayarak şebeke dayanıklılığını da güçlendiriyor. Bu yaklaşım Vodafone'un sürdürülebilir ve geleceğe hazır şebeke vizyonunun önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor.

Yüksek performans ve enerji verimliliği bir arada

Vodafone tarafından gerçekleştirilen testlerde, yeni nesil donanım ve akıllı ağ yazılımının birlikte çalışmasıyla şebekenin enerji kullanımının trafik yoğunluğuna göre dinamik olarak optimize edilebildiği doğrulandı. Maksimum enerji verimliliği modunda yeni nesil antenler yalnızca 10 watt güç tüketerek (LED ampül seviyesinde) çalışabiliyor ve yaklaşık 30 saniye içinde tam hizmet kapasitesine ulaşabiliyor. Hızlı tepki modunda ise 50 watt güç seviyesinde çalışarak 5 saniyeden kısa sürede tam performansla devreye alınabiliyor. Bu süre boyunca düşük ve orta bant katmanları üzerinden kesintisiz hizmet sunulmaya devam ediyor. Gerekli olduğunda ise 3.5GHZ Massive MIMO katmanı devreye alınarak tam kapasite sağlanıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi: "Mobil şebekeler, artan bağlantı talebini karşılamaya devam ederken, enerji verimliliğini artırmak, şebeke kapasitesini genişletmek kadar önemli hale geldi. BESTT canlı test sahamızda test ettiğimiz bu teknoloji, yeni nesil donanım ile akıllı ağ yazılımının birlikte çalışarak enerji verimliliğini artırırken, müşteri deneyimini nasıl koruyabildiğini gösteriyor. Bu çözüm, Vodafone'un daha akıllı, çevreci ve verimli şebekeler kurma yolunda attığı önemli bir adım. Vodafone olarak geleceğin sürdürülebilir 5G şebekelerini geliştiriyoruz."

Gerçek saha koşullarında doğrulandı

Testler, Vodafone Grubu'nun İstanbul'da kurduğu BESTT (Benchmark Environment Site Testing in Türkiye) çok tedarikçili canlı mobil şebeke test sahasında gerçekleştirildi. Gerçek baz istasyonlarından oluşan bu ortam, yeni nesil anten teknolojilerinin, akıllı ağ yazılımlarının ve çok tedarikçili şebeke çözümlerinin canlı saha koşullarında doğrulanmasına imkan tanıyor. Vodafone, BESTT'de geliştirilen çözümlerle gelecekte daha sürdürülebilir, daha akıllı ve daha dayanıklı mobil şebekelerin geliştirilmesine öncülük etmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA