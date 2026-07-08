Olay, 7 Temmuz 2026 tarihinde Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, telefonda kendisini binbaşı olarak tanıtan şüpheli, mağduru "Adınız bir cinayet olayına karıştı" diyerek paniğe sevk etti. Güven kazanan şüpheli, yaklaşık 850 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını teslim alarak kayıplara karıştı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucunda şüphelinin kimliği Güney Z. (23) olarak belirlendi. Yapılan araştırmalarda şüphelinin aynı yöntemle Eskişehir ve Kocaeli illerinde de dolandırıcılık yaptığı, bu olaylarda yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve döviz aldığı tespit edildi.

Hakkında çalışma başlatılan şüpheli, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından para ve ziynet eşyalarıyla birlikte yakalanarak Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.