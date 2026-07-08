Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, site kurulumunda kimlik doğrulama açığına dikkat çekerek, suistimallar ya da dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyardı. Kimlik doğrulaması olmadığı için herhangi bir firma adıyla site açılarak orada satış yapıyor gibi görülebileceğini söyleyen Topuzoğlu, "Son dönemde kimlik doğrulaması ile ilgili birtakım gelişmeler yaşıyoruz. Özellikle yaştan dolayı bazı sosyal medya mecralarında artık kimlik doğrulaması gerekiyor. Aynı şekilde birçok siteye girerken artık e-Devlet ile giriş yaptığımız için de yine bir güvenlik katmanı oluşmuş oluyor. Ancak şöyle bir durum var; herhangi bir kişi, herhangi bir alan adında domain yani bir internet sitesi kurmak istediği zaman bunu bildirmesi gereken herhangi bir yer yok. Yani bu da şu anlama geliyor; keyfi olarak bir firmanın ismini alıp, orada bir yayın yapıp, orada satış yapıyor gibi gözükerek de birtakım suistimallar olabilir ya da bir haber sitesi kurulup, birtakım manipülasyonlar yapılabilir, yanlış ürün bilgileri verilebilir. Bu da çok büyük sıkıntılara sebebiyet verir. Yine aynı şekilde bugüne kadar hep geçici çözümler, cezalar ya da yaptırımlar uygulanmaya çalışıldı ama bu işi kaynağından çözmek gerektiğini düşünüyoruz. Yani bataklığı kurutmak daha mantıklı olacaktır diyoruz. Bu da nasıl olacak? Bir kişi internet sitesi kurmak istediği zaman ilgili mercilere, hangi alanda çalışma yapıyorsa, eğer ticari bir site kuruyorsa Ticaret Bakanlığı olabilir ya da bir haber sitesi kuruyorsa İletişim Başkanlığı olabilir, kurumlara başvurarak buradan onay alması, aynı şekilde sitesinde de bir karekodla bunun teyit edilmesi bu durumu ortadan kaldıracak, birçok sıkıntıyı da önleyecektir" dedi.

Sahte sitelerin önüne geçebilmek için kimlik doğrulamasının şart olduğunu söyleyen Topuzoğlu, "Sahte sitelere kimlik doğrulaması şart ifadesi çok doğru olacaktır. Eğer bu yapılırsa da dediğim gibi birçok mağduriyet kaynağından kesilmiş olacak. En azından belli kaydı olması gerektiği için bu tarz suistimallar ya da dolandırıcılık faaliyetleri de azalmış, ortadan kalkmaya da yaklaşmış olacaktır" ifadelerini kullandı.