Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/131 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/131 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Bursa İli, Kestel İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 428 ada, 2 nolu parsel, A Blok, 3.Kat, 10 Nolu bağımsız bölümlü taşınmaz, bağımsız bölüm niteliği MESKEN olan, bölümün tamamı Me** GÜ**: Şü** oğluna (Tesis Sebebi: Satış ve İpotek:15/07/1998) ait olduğu belirtilmektedir.

Yenimahalle Mahallesi 428 ada, 2 parsel, 1/1000 ölçekli Kestel Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Ayrık nizam, 8 Kat Konut Alanında kalmakta olduğu belirlenmiştir.

Net kullanım alanı yaklaşık 87,58 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 98,14 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 111,00 m² olarak hesaplanmıştır. Taşınmaz hâlihazırda mesken olarak kullanılmaktadır. Dosya içerisinde sunulan ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 oda, mutfak¬¬, antre-hol, banyo-wc ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup tavan duvar birleşimlerinde kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında granit tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc alanı zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup küvet bulunmaktadır. Arka balkonda pvc cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir.Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar demir profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz iki bloklu apartman olup çevresi ihata duvarı ile çevrili olup parsel içerisinde açık otopark alanları bulunmaktadır.

Adresi : Yenimahalle Mah., Mithatpaşa Sokak, Elif Apt., A Blok, No:8, İç Kapı No: 10 Kestel / Bursa

İmar Durumu :1/1000 ölçekli Kestel Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Ayrık nizam, 8 Kat Konut Alanında kalmakta olduğu belirlenmiştir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İpotek şerhi, haciz şerhi, ve aile konutu şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:49

Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:49

Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:49

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.