Kaza, Gebze-İzmir-Orhangazi Otoyolu Orhangazi Tüneli içerisinde yaşandı. Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tır, aynı yönde seyreden kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın sürücü kabini hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.