Olay, Huzur Mahallesi Orkide Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rafetullah M. (61), spiral makinesiyle ahşap kestiği sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini makineye kaptırdı.

2 parmağı kopan ve elinden ağır şekilde yaralanan Rafetullah M., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, tedavisinin devamı için ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri, meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı.