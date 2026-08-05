Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen süreçte yeni bir aşamaya geçildi.

AK Parti Grubu, hazırlanan yasa teklifini değerlendirmek amacıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından teklif, yasama sürecinin başlaması için TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

360 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif hakkında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin 12 maddeden oluştuğunu ifade etti.

Güler ayrıca, TBMM Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonun ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te yaptığını ve bugüne kadar toplam 18 toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

MADDE 1

Kanunun amacı; PKK/KCK terör örgütü ve bağlantılı tüm yapılanmaların fiili varlığını sona erdirdiğinin, kontrolündeki silah ve mühimmatın teslim edildiğinin güvenlik birimlerince tespit edilmesi ve bu tespitin Millî Güvenlik Kurulu kararıyla doğrulanarak Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından, yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile mahkûmiyet hükümlerinin infazının ertelenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 2

Kanunda geçen;

a) Örgüt: PKK/KCK terör örgütünü ve bağlı tüm oluşumlarını,

b) Kurul: Kanunun 7'nci maddesi kapsamında oluşturulacak kurulu,

ifade eder.

MADDE 3

Örgütün faaliyetlerini sonlandırdığı ve silahlarını teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ile MGK kararının Resmî Gazete'de yayımlanması şartıyla; örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlar hariç olmak üzere;

Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis gerektiren suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl,

15 yıldan fazla hapis ya da müebbet gerektiren suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar ise 10 yıl süreyle ertelenir.

MADDE 4

Erteleme kapsamındaki dosyalarda verilen tutuklama ve adli kontrol tedbirleri, ilgili hâkim veya mahkeme ile istinaf ya da Yargıtay tarafından yeniden değerlendirilir. Şartların oluşması halinde bu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilebilir.

MADDE 5

Erteleme kararları özel bir sisteme kaydedilecek. Bu kayıtlar yalnızca soruşturma veya kovuşturma kapsamında savcı, hâkim ya da mahkeme tarafından talep edilmesi halinde kullanılabilecek.

Erteleme süresi içinde yeniden terör suçu işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılacak ve soruşturma ya da kovuşturmaya devam edilecek. Mahkûmiyet halinde ceza ertelenmeyecek.

Belirlenen süre içinde yeni bir suç işlenmezse kovuşturmaya yer olmadığı veya davanın düşmesi kararı verilecek.

MADDE 6

MGK kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından;

Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezası alan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl,

15 yıldan fazla hapis ya da müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet alan hükümlülerin cezalarının infazı ise 10 yıl süreyle ertelenebilecek.

Ancak örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005 öncesi işlenen müebbet gerektiren suçlar bu kapsamın dışında tutulacak.

MADDE 7

Kanunun uygulanmasını takip etmek amacıyla; Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Millî Savunma Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ile MGK Genel Sekreterinden oluşan bir kurul oluşturulacak.

MADDE 8

Kanun kapsamındaki örgüt mensuplarının teslim ettiği veya beyan ettiği silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, güvenlik kurumlarının görüşü alınarak İçişleri ve Millî Savunma Bakanlıklarınca belirlenecek.

MADDE 9

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, MGK kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurulun belirleyeceği kurumlara yazılı başvuruda bulunmaları gerekecek.

MADDE 10

Kanun kapsamındaki görevler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gecikmeksizin yerine getirilecek.

Bu kapsamda görev yapan kişiler, görevlerinden dolayı hukuki, idari veya cezai sorumluluk taşımayacak.

MADDE 11

Kanun, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

MADDE 12

Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.