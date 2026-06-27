Örnek No:55*

T.C.BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/217 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/217 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmazNilüfer Tapu Müdürlüğü’nün taşınmaza ait tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1332 ada, 2 nolu parselde, 718,00 m² tapu alanlı, 4 / 33 arsa paylı ve niteliği ‘’ 4 KATLI BETONARME APARTMAN, OFİS, İŞYERİ VE ARSASI ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği MESKEN olan, 3.Kat, 7 nolu bağımsız bölümüntasarrufun iptali davası neticesinde borçlu Serd** T*** ait3/16 ve Borçlu Sert** T*** ait 3/16 hissesi toplamda 6/16 hissesi olup tapu kaydına göre N**** T**** adına kayıtlıdır.

Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Yönetim Planı: 05/05/2005 -Beyan; KM ne çevrilmiştir. Beyan; Diger (Konusu: BURSA VERASET VE HARÇLAR VERGI DAIRESI MÜDÜRLÜGÜ TARAFINDAN 26/01/2021 TARIH 12048 SAYILI YAZI ILE 1332 ADA 2 PARSEL SAYILI TASINMAZIN CINS DEGISIKLIGI ILISIGI KESILMISTIR. ) Tarih: - Sayı: Taşınmazın adresi: CumhuriyetMahallesi, Damla Sokak, No:11, İç Kapı No:7 Nilüfer/ BURSA (Parsele ait tapu kaydında Ataevler Mahallesi olarak belirtilmekte olup, Nilüfer Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemlerinden alınan verilere göre mahalle ismi Cumhuriyet olarak belirtilmektedir. Bu sebeple adres bilgisinde Cumhuriyet Mahallesi olarak belirtilecektir.) Satışa konu taşınmazBursa İli, Nilüfer İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Damla Sokak, No:11, İç Kapı No:7 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Zemin Kat ve 4 Normal Kat olmak üzere toplam 5 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır.7 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 94,70 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 122,26 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 136,00 m² olarak hesaplanmıştır. Onaylı ruhsat projesine göre normal kat olan taşınmazın fiili durumda dubleks meskene dönüştürüldüğü, çatı katına ilave kat yapılarak kullanım alanının büyütüldüğü belirlenmiştir. Katlar arası merdiven yapılarak katlara iniş çıkış sağlanmakta olup çatı katında onaylı ruhsat projesi dışında yapılan ilave katın yaklaşık net kullanım alanı 79,15 m2 olarak hesaplanmıştır. Onaylı ruhsat projesi dışında yapılan ilave kat ile birlikte toplam net kullanım alanı ise 173,85 m2 olarak hesaplanmıştır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 oda, mutfak,antre-hol, banyo-wc, wc, duş ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup onaylı ruhsat projesine göre normal kat olan taşınmazın fiili durumda dubleks meskene dönüştürüldüğü, çatı katına ilave kat yapılarak kullanım alanının büyütüldüğü belirlenmiştir. Katlar arası merdiven yapılarak katlara iniş çıkış sağlanmakta olup çatı katında ilave oluşturulan alanda yatak odası, banyo, hol ve giysi odası mahallerinden oluştuğu belirlenmiştir. Salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, çatı katı hacimleri, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, wc ve duş alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Balkonlarda cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalı olup pencere kenarlarında söve uygulaması bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı çelik kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz tek bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup çevresinde ihata duvarı bulunmakta olup parsel içerisinde peyzaj alanları ve açık otopark alanları bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katı ticari alan diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Damla Sokağa cephe, Hisar Caddesine 90 m ve Gazi Caddesine ise 160 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 9,10 km uzaklıkta bulunmaktadır. İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadırKıymeti: 2.568.750,00 TL ( taşınmazın 6/16 hissesinin değeri)KDV Oranı: %20Kaydındaki Şerhler: İcrai hacizler ve satışa arz şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.