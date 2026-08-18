Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların piyasalardaki yeni sinyallere odaklanmasına neden oldu. Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, altının gelecekteki yönünü değerlendirirken jeopolitik risklerin yanı sıra petrol fiyatları ve Fed’in faiz politikasının yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Son günlerde Trump'ın İran ile ilgili açıklamaları ve petrol fiyatlarının 90 doların üzerine tırmanmasının piyasaları doğrudan etkilediğini belirten Şener, küresel risklerin altın üzerindeki etkisini şu sözlerle anlattı:

"Enerji fiyatları yukarı taşındığı sürece, bu risklerden dolayı başta altın olmak üzere gümüş de dahil bütün kıymetli metaller aşağı yönlü çekiliyor. Petrolün 80 doların üstünde kalması tüm dünya için ciddi bir risk. Ancak küresel çapta altının fiyatını belirleyen tek bir unsur kalmadı. Bir taraftan konjonktürel riskler etkilerken, diğer taraftan tüm yatırımcılar Eylül ayında Fed'den gelecek karara odaklanmış durumda"

PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON ÇIKMAZI

Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonist baskıyı artırdığına dikkat çeken Şener, bunun merkez bankalarının faiz politikalarını ve dolayısıyla altın fiyatlarını da etkilediğini belirtti.

Piyasaların barış ve istikrar arayışında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şener, şöyle konuştu:

"Savaş riski ve yükselen enerji fiyatları enflasyonu tetikliyor. Yüksek enflasyon ise faiz artışı beklentisini beraberinde getirdiği için altın fiyatlarında geri çekilmeler yaşanıyor. Piyasalar şu an barışı ve petrol fiyatlarının gerilemesini fiyatlamak istiyor. Petrol 80 doların altına inerse piyasalarda belirgin bir rahatlama görebiliriz"

ALTIN İÇİN KRİTİK TARİH: EYLÜL

Fed kararının fiyatlamalar üzerindeki etkisine dikkat çeken Şener, Eylül ayında faiz artışı beklentisinin neredeyse ortadan kalktığını belirterek Fed'in vereceği mesajların da kritik olacağını söyledi:

"Fed'in kararı çok önem arz ediyor bundan sonraki süreçte. Çünkü sadece enerji fiyatları değişmiyor; Amerikan tahvil faizlerinde çok ciddi değişim var. Geçen haftaya göre bu hafta içerisinde bu altın fiyatlarını geriletiyor.

O yüzden yatırımcılarımız, vatandaşlarımız özellikle yatırım yaparken sadece savaşa ya da sadece enerji fiyatlarına odaklı bakmaması gerekiyor. Asıl belirleyici unsur faizler, yani Amerika'daki faizlerin ne olacağı.

Ocak ayındaki beklenti Amerika'nın Eylül ve Aralık aylarında iki defa faiz artışı yapacağıyla ilgiliydi. Fakat şu anda iş tamamıyla tersine döndü. Aslına bakıldığında Eylül ayında artık faiz artışı beklemek neredeyse imkansız hale geldi. Bunun yanında pas geçse bile vereceği mesajlar çok değer arz eder oldu.

Enerji fiyatları geri gelmediği sürece ve Fed'den faiz artışı yerine indirim beklentisi hakim olmadığı sürece altın fiyatları bu şekilde devam edecektir"