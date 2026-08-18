Daha önce Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Ünel, yaz kararnamesiyle İnegöl’e atanmasının ardından ilçedeki görevine resmen başladı.

İnegöl’de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Ünel, adalet hizmetlerinin etkin ve hızlı şekilde yürütülmesine önem vereceklerini belirtti.

Başsavcı Rıza Ünel, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Yargının etkin ve hızlı yürütülmesi için mesai arkadaşlarımızla birlikte özveriyle çalışacağız” dedi.

Ünel, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde adalet hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması konusunda çalışmalarını sürdüreceği belirtti.

Kaynak: Yavuz Yılmaz