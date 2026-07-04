Örnek No:55*

T.C.İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/89 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası neticesinde aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/89 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa ili İnegöl ilçesi Çavuş Mahallesi 107 ada 182 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında ve yüzölçümü 9.042,37 metrekaredir.

Adresi : -

Yüzölçümü : 9.042,37 m2

İmar Durumu : 1/25000 Revizyon Nazım İmar Planı kapsamında tarım alanı olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 12:25

Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 12:25

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 12:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.