Midyat Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Adak, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların yüksek seviyelere ulaştığını belirterek, güneş ışınlarının yaşam için gerekli olmakla birlikte uzun süre ve korunmasız şekilde maruz kalınmasının cilt sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Ultraviyole (UV) ışınlarının güneş yanıkları, cilt lekeleri, erken yaşlanma ve cilt kanseri riskini artırdığını vurgulayan Adak, her yaşta güneşten korunma alışkanlığının kazanılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Güneşten korunmak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren Adak, "Güneşin yoğun olduğu saatlere dikkat edilmeli. Güneş ışınlarının en etkili olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca doğrudan güneş altında kalınmamalı. Dışarı çıkmadan yaklaşık 20 dakika önce cilt tipine uygun, güneş koruyucu ürünlerin uygulanması gerekir. Deniz, havuz veya aşırı terleme sonrasında koruyucuların yeniden sürülmesi önem taşımaktadır. Açık renkli ve uzun kollu giysiler, geniş kenarlı şapkalar ile UV korumalı güneş gözlükler güneşin zararlı etkilerine karşı koruyucu olur. Sıcak havalarda vücut daha fazla su kaybeder. Susama hissi beklenmeden gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmesi gerekir. Bebekler, çocuklar ve yaşlı bireyler güneşin zararlı etkilerine karşı daha hassas olurlar. Bu grupların uzun süre güneş altında kalmamasına özen gösterilmeli. Baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, bulantı, yüksek ateş ve ciltte kızarıklık gibi belirtiler güneş çarpması habercisi olabilir. Bu durumlarda kişinin serin bir ortama alınması, bol sıvı tüketmesinin sağlanması ve gerekli hallerde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Güneşten korunmak sadece yaz aylarında değil, yılın her döneminde önemlidir. Basit önlemlerle hem cilt sağlığımızı koruyabilir hem de güneşin zararlı etkilerinden güvenli bir şekilde korunabiliriz dedi.

Kaynak: İHA