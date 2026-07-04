Kestel Belediyesi, mülkiyetinde bulunan otel ve tarla için ihale süreci başlattı.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan duyuruya göre, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi’nde yer alan 4 katlı otel ve arsası kapalı teklif usulüyle satılacak.

Toplam 2 bin 199 metrekare alana sahip taşınmaz için 256 milyon lira muhammen bedel belirlendi. Otelin satış ihalesi, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.40’ta Kestel Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Odası’nda yapılacak.

Belediye aynı gün bir taşınmazı daha satışa sunacak. 20 bin 765 metrekare büyüklüğündeki tarla için belirlenen muhammen bedel ise 28 milyon 500 bin lira oldu. Bu taşınmazın ihalesi de aynı gün saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Her iki satış ihalesi de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif artırma usulüyle yapılacak.