Türkiye genelinde çevre dostu ve pratik bir alternatif olarak öne çıkan bisiklet, elektrikli bisiklet ve elektrikli skuter (e-skuter) kullanımı her geçen yıl katlanarak artıyor. Özellikle sahil bölgelerinde, turistik merkezlerde ve büyükşehirlerde pratik bir ulaşım alternatifi olarak tercih edilen bu araçlar, sanıldığı gibi trafik kurallarından muaf değil. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, bu taşıtları kullanan sürücüler için de çok net yasal yükümlülükler bulunuyor.

TRAFİK MEVZUATI HERKESİ KAPSIYOR

Trafikteki denetim ve yaptırımların yalnızca otomobil veya motosiklet kullanıcılarına yönelik olduğuna dair yanlış bir algı bulunuyor. Oysa mevcut trafik mevzuatı, trafiğe açık alanlarda kullanılan bisiklet ve elektrikli skuter sürücülerini de tamamen kapsıyor. Bu nedenle söz konusu araçları kullanan kişilerin de belirlenen kurallara eksiksiz uyması gerekiyor. Kuralların ihlali durumunda uygulanan idari para cezaları, ihlalin büyüklüğüne ve tekrarına bağlı olarak 150 bin TL sınırına kadar ulaşabiliyor.

ALKOL LİMİTİNDE 0,20 PROMİL SINIRI

Mevcut yasal düzenlemelere göre, hususi otomobiller dışında kalan araçları 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak kullandığı tespit edilen kişiler hakkında idari yaptırım uygulanıyor. Alkollü araç kullanımı nedeniyle verilen cezalar ise ihlalin tekrarına göre kademeli olarak yükseliyor:

İlk kez alkollü araç kullanırken yakalanan mikromobilite sürücülerine 25 bin TL idari para cezası kesilirken, ceza peşin ödendiğinde belirli oranlarda indirim yansıtılabiliyor.

Aynı ihlalin beş yıl içerisinde ikinci kez gerçekleşmesi halinde ceza 50 bin TL'ye yükseliyor.

Üçüncü ve sonraki ihlallerde ise para cezası 150 bin TL'ye kadar ulaşıyor.