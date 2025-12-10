Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı birimler tarafından yürütülen operasyonlar, Türkiye genelinde 52 ilde gerçekleştirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmaya yönelik dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik ve 6114 Sayılı Kanun’a muhalefet suçları kapsamında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda çek, senet ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, tefecilere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ve devam edeceğini belirterek operasyonlarda görev alan tüm personeli tebrik etti.