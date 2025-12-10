

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki yankesicilik eylemlerinin faillerini tespit etmek için geniş kapsamlı saha çalışması yürüttü. Toplam 72 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucunda, olayları gerçekleştirdiği belirlenen, 111 suç kaydı bulunan F.S.Ç. ile 21 suç kaydı bulunan B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin bu tür yankesicilik olaylarıyla ilgili çalışmaları titizlikle devam ediyor.