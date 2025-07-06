Tekaydınlar Otomotiv, güçlü üretim altyapısı ve Avrupa standartlarında araç üst yapı çözümleriyle sektördeki öncülüğünü sürdürürken, ihracat performansıyla da ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın köklü otomotiv firmalarından Tekaydınlar Otomotiv, ihracattaki başarısını bir kez daha taçlandırdı. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen “2024 İhracatın Şampiyonları” ödül töreninde, Tekaydınlar Otomotiv Bronz İhracatçı Ödülüne layık görüldü.

Gerçekleştirilen törende ödülü, firma adına Tekaydınlar Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşocak teslim aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ebru Taşocak, “Yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz kalite odaklı üretim anlayışımızın, uluslararası pazarlardaki karşılığını bu değerli ödülle bir kez daha görmüş olduk. Başta tüm çalışma arkadaşlarımız olmak üzere, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Bu ödül, daha iyisi için bizi motive eden bir adım” ifadelerini kullandı.

Yurt dışına yönelik faaliyetlerini sürekli geliştiren Tekaydınlar Otomotiv, özellikle Avrupa pazarındaki müşteri memnuniyetine dayalı yaklaşımı, Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Firma, elektrikli araç dönüşümleri ve sürdürülebilir üretim hedefleriyle geleceğin mobilitesine yön vermeyi amaçlıyor.