Tekirdağ açıklarında su yüzeyine çıkan iki yunus, denize açılan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tekneyle Marmara Denizi'ne açılan İsmail Can Akan, seyir halindeyken denizde hareketlilik fark etti. Teknenin yakınında su yüzeyine çıkan iki yunus bir süre denizde yüzerek görsel şölen oluşturdu.

Karşılaştığı manzara karşısında heyecanlandığını belirten Akan, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Deniz üzerinde zaman zaman farklı canlılarla karşılaştığını ifade eden Akan, yunusları görünce görüntü almak için hemen telefonuna sarıldığını söyledi.

Bir süre teknenin çevresinde dolaşan yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Görüntüler kısa sürede ilgi çekti.