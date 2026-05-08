Türkiye, Kuzey Afrika’dan gelen yeni çöl tozu dalgasının etkisi altına girdi. Hava Forum’un sosyal medya paylaşımında, Libya kaynaklı toz taşınımının gökyüzünde puslu bir görüntüye yol açtığı ifade edildi. Meteorolojik verilere göre çöl tozu, Marmara’dan İç Anadolu’ya kadar pek çok bölgede etkisini hissettiriyor.

Çöl tozu Türkiye’de gökyüzünün rengini değiştirdi

Hava Forum’un paylaştığı bilgilere göre çöl tozu taşınımı nedeniyle gökyüzü tam mavi görünmüyor. Özellikle güneşe doğru bakıldığında oluşan mat ve puslu görüntü, atmosferde yoğun partikül bulunduğunu gösteriyor.

Meteoroloji kaynakları, Libya üzerinden gelen sıcak hava akımıyla birlikte taşınan toz bulutlarının Türkiye’nin batı ve iç kesimlerinde etkili olabileceğini belirtiyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde gökyüzünde gri-sarı tonların oluşabileceği ifade ediliyor.

Baş ağrısı ve halsizlik şikayetleri artabilir

Çöl tozu yalnızca hava kalitesini değil, günlük yaşamı da etkileyebiliyor. Hava Forum paylaşımında özellikle baş ağrısı, gözlerde yanma ve dışarı bakarken oluşan rahatsızlık hissine dikkat çekildi.

Uzmanlara göre yoğun toz taşınımı; migren hastaları, astım hastaları ve solunum yolu hassasiyeti bulunan kişilerde daha belirgin etkiler oluşturabiliyor. Havada asılı kalan ince partiküller nedeniyle bazı kişilerde halsizlik ve boğaz kuruluğu da görülebiliyor.

Araçların üzerinde çamur benzeri tabaka oluşabilir

Meteorolojik değerlendirmelere göre çöl tozu taşınımının yağışla birleşmesi halinde araçların üzerinde çamur benzeri lekeler oluşabilir. Özellikle gece saatlerinde beklenen kısa süreli yağışların ardından park halindeki araçlarda sarımsı bir tabaka görülebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, araç yıkama konusunda acele edilmemesi gerektiğini, toz taşınımının birkaç gün daha sürebileceğini ifade ediyor.