Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Örey Mahallesi’nde düzenlenen “Doğaya Çil Keklik Yerleştirme Faaliyeti” kapsamında 300 adet çil keklik salındı.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Örey Mahallesi’nde düzenlenen “Doğaya Çil Keklik Yerleştirme Faaliyeti” kapsamında 300 adet çil keklik, Vali Recep Soytürk ve protokol üyeleri tarafından doğaya salındı. Etkinlikte, salınan çil kekliklerin, süne ve çekirgeyle mücadelede önemli bir rol oynayacağı ve biyolojik mücadelede farkındalık sağlayarak kimyasal yöntemlerin azalmasına katkıda bulunacağı vurgulandı.

Düzenlenen etkinliğe Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdür V. Abdullah Alioğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdür V. Gökay İnal, Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal katıldı.