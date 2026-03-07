Tekirdağ'da emniyet ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 157 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 47 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda önemli sonuçlar elde edildi. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan toplam 157 kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında 2 yıl 9 aydır firari olan ve dolandırıcılık suçundan hakkında 21 müzekkere ile 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 50 bin 680 TL adli para cezası bulunan Ş.Ç. de yer aldı. Ayrıca hırsızlık suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D., yine hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. ile 2017 yılından bu yana firari olan ve silahla yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs da yakalananlar arasında bulundu.

Çalışmalar kapsamında gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 47 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.