Programda konuşan Bakan Yardımcısı Gürcan, Türkiye’nin ihracat performansına ilişkin güncel verileri paylaşarak mal ve hizmet ihracatındaki artışın ülke ekonomisinin büyümesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

Otomotiv sektöründeki gelişmelere de değinen Gürcan, 2026 yılının Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre arttığını belirtti. Ayrıca son 10 yılın Şubat ayı ortalamaları dikkate alındığında otomotiv pazarında %45,6’lık büyüme yaşandığını ifade etti.

Sektörde yapılan düzenlemelere de değinen Gürcan, yetki belgesi şartları, güvenli ödeme sistemi ve trafik sigortası konularında gerçekleştirilen düzenlemeler sayesinde sektörün önemli ölçüde rahatladığını söyledi. Özellikle yetki belgesi için iş yeri açma ruhsatı zorunluluğunun kaldırılmasıyla yetki belgeli işletme sayısının 36 binden 84 bine yükseldiğini dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye devam edeceklerini belirten Gürcan, iş dünyasının rekabet gücünü artıracak düzenleme ve desteklerin hayata geçirilmeyi sürdüreceğini kaydetti.