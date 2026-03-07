Bakan Bayraktar, doğal gaz akışının sürekliliğini sağlayacak 2 bin 500 tonluk MEG modülünün başarıyla platforma entegre edildiğini belirtti. Yapılan bu entegrasyonun, platformun üretim kapasitesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Bu yıl devreye alınması planlanan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile Sakarya Gaz Sahası’ndaki doğal gaz üretiminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Bayraktar, Karadeniz’de yürütülen çalışmaların Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, milletin desteğiyle Türkiye’nin enerjide daha güçlü ve bağımsız bir geleceğe ilerlediğini belirtti.