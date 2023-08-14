Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde başlayan tarla yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Muratlı-Tekirdağ yolunun 1. kilometresi üzerinde boş bir arazide meydana geldi. Henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde başlayan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangını soğutma çalışması da gerçekleştirilirken, yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Diğer taraftan, aynı saatlerde Muratlı Toprak Mahsulleri Ofisi karşısında konteyner yangını yaşandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.