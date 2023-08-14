Kartepe’de çocuklar ve aileleri yaz akşamlarında açık havada sinema keyfi yaşıyor.

Kartepe Belediyesi, vatandaşlara yaz akşamında açık havada sinema izleme keyfi yaşatıyor. Bu hafta sonu Emekevler Mahalle Konağı’nda düzenlenen Yazlık Sinema Günleri’nde Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmi büyük bir ilgiyle izlendi. Emekevler Mahalle Konağı’nda kurulan dev ekranda film izlemenin keyfini yaşayan ailelere çeşitli ikramlar da yapıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Açık hava sineması nostaljisini yaz sezonunda hemşehrilerimizin ilgisi ve katılımı ile günümüze uyarlıyoruz. Sıcak yaz akşamları için keyifli etkinlik. Birlikte paylaştığımız her şey daha da güzelleşiyor. Havalar müsait oldukça etkinliğimize devam edeceğiz" dedi.