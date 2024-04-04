Marmara Denizi’nde umduklarını bulamadıkları için Karadeniz’de avlanan Tekirdağlı balıkçılar, balığın azalması sebebiyle kente dönerek av yasağı başlamadan erken paydos etti.

Marmara balıkçıları balığın azalması sonrasında rotalarını Karadeniz’e çevirerek bir süre orada balık avladı. Orada da balığın azalması ile Tekirdağlı balıkçılar kente dönerek av yasağına az bir süre kalan erken paydos etti. Balıkçılar, Süleymanpaşa ilçesindeki barınağa çektikleri gırgır teknelerine topladıkları ağları onarmaya başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, atılan taşına ürkütülen kuşa değmediği deyimini hatırlatarak, balıkçıların son 2 ayda umdukları gibi avcılık yapamadığını ifade etti. Pehlivanoğlu, "Balıkların havyarını erken atmasından dolayı büyük gırgır teknedeki arkadaşlarımız av yasağına 15 gün kala erken paydos ettiler. 12 metrenin altındaki teknelerimiz faaliyetlerini devam edecek. Allah izin verirse vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecekler" dedi.