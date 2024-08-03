Tekirdağ’da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail’in suikastı sonucu İran’da hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Gazze halkı için yürüyüş düzenledi.

Tekira AVM önünde düzenlenen eylemde yüzlerce kişi, pankartlar açarak ve sloganlar atarak İsrail’i lanetledi. Eylem sırasında "Kahrolsun İsrail", "Gazze’ye Özgürlük" ve "Şehitler Ölmez" şeklinde sloganlar atıldı. STK temsilcileri yaptıkları açıklamalarda, İsrail’in Gazze halkına saldırılarının insanlık suçu olduğunu belirterek, uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini vurguladılar.

Eylemde dualar edilerek, hayatını kaybeden Haniye ve Filistinliler anıldı. Eylem olaysız bir şekilde sona ererken, katılımcılar adalet çağrısında bulundu.