Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı seyir halindeki bir kamyonet taksi durağına daldı. Taksi durağının paramparça olduğu olayda yaralanan olmazken, kazaya karışan kamyonet ise olay yerini terk etti.

Gece yarısı 02.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Salhane Sokak (Tarihi Borsa Meydanı) üzerindeki dönel kavşakta turlayan bir kamyonet, kaldırım üzerinde bulunan taksi durağını çarparak yerle bir etti.

Olay anında taksi durağında kimsenin bulunmaması sayesinde faciadan dönüldü. Şiddetli çarpma nedeniyle durak paramparça oldu. Kamyonet sürücüsü ise olay yerini terk etti.

Şoförler Odası Başkanı tepki gösterdi

Kazayla ilgili taksi durağı esnafına 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nadir Samancı, 'Gece geç saatlerde bir olay yaşanmış. Ne sebeple olduğunu bilmiyoruz ama cidden üzücü bir durum. Taksici esnafımız zaten burada sıkıntıda. Neyse ki durakta o sırada kimse yokmuş. İçeride taksici esnafı da olabilirdi, tüp varmış patlayabilirdi. Biz de geldik ve taksici esnafımızın yanındayız, sahip çıkacağız' dedi.

Taksi durağının daha önce de camları kırılmış

Taksi sürücüleri de kamyonet şoförünün olay yerini terk etmesine tepki gösterdi. Taksi durağı görevlisi Ural Uluğ, 'Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ne sebeple olduğunu bilmiyoruz. Aracın çarptıktan sonra da olay yerini terk etmesi bizi üzdü. Daha önce de durağın camlarını kırdılar' diye konuştu. Uluğ, olayla ilgili henüz şikayette bulunmadığını belirtti.