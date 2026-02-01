Osmanlı döneminde orduların sefere çıkarken zafer ve şükür namazı kıldığı Namazgah Camii'nde, Bursa'nın fethinin 700. yılında asırlık gelenek yeniden yaşatıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlar, fetih ruhunu yaşatmak için sabah namazında Namazgâh Camii'nde bir araya geldi. Programda Prof. Dr. Hüseyin Algül ve Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan günün anlam ve önemine dair hitaplarda bulunurken, etkinlik Yıldırım İlçe Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Sabah namazının ardından işrak ibadeti eda edildi, katılımcılara çorba ikramında bulunuldu. Programda ayrıca bu toprakları vatan kılan aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden kahraman gaziler dualarla anıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün himayesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce düzenlenen 700 yıllık Namazgah Camii'ndeki etkinliğe mahalle sakinleri, STK'lar ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.