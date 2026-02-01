Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde etkili olan yağışların taşkın riskini artırmasıyla birlikte planlı devam eden dere yatağı temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Ayvalık'taki Tuzla Dere Yatağı'nda sağanak yağış ve fırtınanın kum ile kapattığı menfezler BASKİ ekiplerince temizlenerek kötü koku ve kirlilik oluşturan unsurlar ortadan kaldırıldı.

Balıkesir genelinde sürdürülebilir, güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, derelerde biriken atık malzemelerin yanı sıra görüntü kirliliğine, sağlık sorunlarına ve kötü kokuya neden olan unsurlara da anında müdahale ediyor. Ayvalık ilçesindeki Tuzla Dere Yatağı'nda gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sayesinde suyun akışını engelleyen birikintiler ortadan kaldırılarak hem çevre güvenliği sağlandı hem de vatandaşların yaşam kalitesi artırıldı.

Fırtına ve yağışta kumla kapanan menfezler kısa sürede açıldı

Ayvalık'ta İzmir-Çanakkale yolu Tuzla mevkiinde bulunan dere yatağında özellikle yoğun yağış ve fırtınanın etkisiyle deniz dalgalarının kum ile kapattığı menfezleri açan BASKİ ekipleri, yoğun bir çalışmayla dere yatağını kısa sürede temizledi. Dere yataklarının ekosistemini korumayı da hedefleyen başarılı çalışmalarla, suyun doğal döngüsü desteklenirken çevre sağlığına da önemli bir katkı sunuldu. İl genelindeki dere yataklarının temizliğini planlı ve programlı bir şekilde sürdüren BASKİ ekipleri, taşkın risklerini de en aza indiriyor. Halkın sağlıklı ve güvenli yaşam şartlarına sahip olması için 7/24 sahada mücadele veren ekipler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla şehrin her noktasında etkili bir çalışma yürütüyor.

Dere yataklarında detaylı ve planlı çalışmalar yürüttüklerini belirten BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 'Çalışmalarımız il genelinde devam edecek. Vatandaşlarımız en temiz çevreyi hak ediyor. Yıllardır temizlenmeyen dere yataklarını planlamamıza aldık ve hepsini tek tek temizleyeceğiz. Ancak burada vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Bazı atıklar dere ağızlarını tamamen dolduruyor ve suyun akışını engelliyor. Bu da taşkınlara neden oluyor. En güzel temizlik yöntemi kirletmemektir' diyerek vatandaşların da bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini belirtti.