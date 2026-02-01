Hakemler: Şevket Teker, Anıl Çiftçi, Yusuf Ökmen
Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Özcan Aydın, Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz
Yavuz Aygün, Gökdeniz Tandoğan, Erdem Reis, Gürkan Başkan, Mustafa Arda Kartal, Batuhan Günaldı, Yasin Başyataç, Kazım Can Kahya, Kadir Arı, Hasan Ayaroğlu, Ahmethan Köse
Sarı kartlar: Yasin Başyataç(Kastamonu)
Kırmızı kart:
Goller: Ahmet Özkaya, Enes Yılmaz (İnegölspor) Ahmethan Köse(Kastamonu)
Maçtan önemli dakikalar
12'nci dakikada gelişen Kastamonuspor atağında ceza sahasında topla buluşan Ahmethan'ın vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
15'nci dakikada İnegölspor köşe atışı kazandı. Topun başına geçen Özcan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Ahmet'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
30'ncu dakikada gelişen İnegölspor atağında Hüseyin'in attığı pasla ceza sahasında buluşan Enes'in vuruşu ağlarla. 2-1