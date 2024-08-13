Tekirdağ genelinde düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancıların kimlik kontrollerini kısa süre içerisinde gerçekleştiren “Mobil Göç Noktası” uygulaması, her gün bir ilçede hizmet veriyor.

Bu kapsamda Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı’nda görev yapan Mobil Göç Noktası Aracı’nı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret esnasında Mobil Göç Noktası personeli, yabancıların parmak izi sorgulamalarını gerçekleştirdi.

Vali Soytürk’e ziyareti sırasında Çorlu Kaymakamı Murat Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Tabak ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı eşlik etti.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan bu uygulama ile güvenlik güçleri, düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri kişilerin kimliklerini kontrol ediyor. Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar, Mobil Göç Noktası adı verilen araçlara davet edilerek, Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor. Yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen yabancılar, sınır dışı işlemleri başlatılarak geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

Tekirdağ genelinde hizmet veren 2 adet mobil göç aracı, yaklaşık 8 aylık süre zarfında 3 bin 500 yabancı uyruklu şahsın kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi.