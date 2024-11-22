Tekirdağ’da öğrencilere dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunmaları için farkındalık eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY programı çerçevesinde Muratlı Anadolu Lisesi ve Hacıilbey Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Eğitimlerde, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığının zararları, yasa dışı bahis ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditlere karşı nasıl önlem alınması gerektiğini anlatırken, sosyal medya bağımlılığının öğrencilerin akademik ve sosyal hayatlarına etkileri üzerinde durdu. Ayrıca yasa dışı bahis ve siber zorbalık gibi suçların bireylere maddi ve manevi zararlar verebileceği vurgulandı.

Yetkililer, öğrencilerin teknolojiyi daha sağlıklı kullanmaları ve dijital dünyada güvenliklerini sağlamaları için dikkat etmeleri gereken noktaları aktardı. Eğitimin ardından öğrenciler, programın faydalı olduğunu belirterek, teknolojiyi daha güvenli ve kontrollü kullanma konusunda bilinçlendiklerini ifade etti.

Yetkililer, bu tür bilgilendirme çalışmalarının il genelinde devam edeceğini ve gençlerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunmaları için farkındalık faaliyetlerinin süreceğini açıkladı.