Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde (Sarılar yolu) Karatepe Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Çorlu’dan Sarılar yönüne seyreden Faik T. idaresindeki 34 LH 206 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole girdi.
Otomobilin beton büze çarptığı kaza sonrası sürücü Faik T. ve otomobilde bulunan Feride T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.