Olay saat 21.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Alibeyköy mahallesindeki bir evde meydana geldi. Mahmut Ş.(69), evinin üst katındaki merdivenden inerken dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen adam ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşlı adam 12 saat sonra hayatını kaybetti.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK