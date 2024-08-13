Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince 28 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Tekirdağ genelinde yapılan uygulamalar kapsamında çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Operasyonlarda, 13 adet ruhsatsız tabanca, 243 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 9.23 gram bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde, 4 adet galara olarak bilinen sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ayrıca, 4 dosyadan aranması olan bir şahıs yakalandı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.