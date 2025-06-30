Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı turistik Kumbağ Mahallesi’nde yaşanan su kesintileri vatandaşları isyan ettirdi. Günlerdir musluklardan damla akmayan mahallede vatandaşlar, hijyen başta olmak üzere birçok temel ihtiyacını karşılayamaz hale geldi.

Süleymanpaşa ilçesinin turistik beldesi Kumbağ Mahallesindeki pek çok evin musluklarından su akmazken, vatandaşlar mahalledeki çeşmelerden su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Ancak çeşmelerin birçoğunda ya su yok ya da az miktarda akıyor. Mahalleye zaman zaman gönderilen su tankerleri ise çare olmuyor, çünkü tankerlerin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Su sorunu ile ilgili vatandaş Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne isyan etti.

"20 gündür su yok, çocukları toplayıp İstanbul’a geri döneceğim"

İstanbul’dan Kumbağ’a tatile gelen Veysel Balkan, "20 gündür burada su yok. Burası bir de tatil beldesi. İstanbul’dan geldim, şimdi mecbur çocukları toplayıp geri gideceğim" diyerek tepkisini dile getirdi.

"20 ton su 12 bin lira, bir de üstüne TESKİ fatura çıkarıyor"

Kumbağ sakini Selda Aras Altun ise yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattı:

"Bayramın birinci gününden bu yana ciddi anlamda su kesintisi yaşıyoruz. Bu bir gün içerisinde bir saat kesinti, sonra gelir şeklinde değil, sıfır su. Bakıyoruz, Barbaros, Hürriyet gibi mahallelerde su var, kesinti yaşanmıyor. Burası aynı zamanda turistik bir bölge. Hiçbir şekilde suya ulaşamıyoruz. Kendimiz suyu tankerle satın alıyoruz. Satın aldığımızda diyelim ki 20 ton su 12 bin lira. Bunları depolara doldurduğumuzda kendimden bahsetmiyorum, genel olarak insanlar bunu yaşıyor depolara konulan su, su saatlerinden geçtiğinde ayrıca TESKİ’ye su faturası ödüyoruz. İnanın bayramdan beri su kesintisi var. Bin liradan fazla su faturası geliyor. Su kesintisi yaşıyoruz, suyu parayla satın alıyoruz ama bu su su saatimizden geçtiğinde ikinci bir ödeme yapıyoruz. Hijyenden, hastalıklardan, oturduğumuz sitede yatalak hastalar var. Bunların temizliğiyle ilgili sorunlarımız var. Kendimizin tuvalet olan en zaruri ihtiyacımızı şu anda gideremiyoruz. Su kesintisiyle çöp sorunumuz da var. TESKİ’yi arıyoruz, sorunumuzu iletiyoruz. Bize genelde su seviyesinin aşağıda olduğunu söylüyorlar. Tamam, bu konuda haklı olabilirler ama bu ön görülmesi gereken bir şeydi. Önceden tespit edilmeliydi."

"Kumbağ’ı seviyoruz ama artık dayanamıyoruz"

Güneş Beyhan da, "Bayramdan bu yana ciddi su sorunu yaşıyoruz. Biz artık İstanbul’a dönmeyi düşünüyoruz. Yazlıkçıyız burada, genelde 6 ay kalıyorum. Kumbağ’ı çok seviyorum ama ben ve diğer komşularımız, biz 108 hanelik bir sitede oturuyoruz. Birçoğu gitti, ben de gitmeyi düşünüyorum. Yaşam standartlarımız sıfır" ifadelerine yer verdi.

"1970’lerin İstanbul’u gibiyiz"

75 yaşındaki bir başka mahalle sakini ise, "Yaşım 75. 1970 ve 80 arasındaki İstanbul’u burada yaşıyorum. Bu sene ilk defa böyle bir zorluk yaşıyoruz. Bu köyde suları vermiyorlar" dedi.