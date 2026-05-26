Adana’da Kurban Bayramı arefesinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Asri Mezarlık’ta "Sahte hoca" denetimi gerçekleştirildi. Mezarlık görevli imam ve güvenliklerinin sahte hocalara karşı gerçekleştirdiği denetimlerde mezar başında ve yolda elinde Kuran-ı Kerim ile dolaşan şahıslara tek tek önce dua, sonra da Yasin Suresi okutuldu. Vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan sahte hocalar mezarlıktan dışarı çıkartıldı.

‘Hocayım’ dedi, ‘İşçi’ çıktı

Öte yandan, elinde Kuran-ı Kerim ile gezerken durdurulan bir şahıs, görevlilerin söylediği duayı okuyamadı. Kuran-ı Kerim okuması söylenen şahıs, onu da yapamayınca güvenlik görevlilerince mezarlıktan çıkartıldı.

"Normalde ben Kuran-ı Kerim okuyorum"

İHA muhabirine konuşan ve ismini açıklamayan sahte hoca, "Ben dua okuyorum. İmam veya müezzin değilim, işçi olarak çalışıyorum. Normalde ben Kuran-ı Kerim okuyorum. Hocanın sorduğunu bilemedim" dedi.