Kurban Bayramı dolayısıyla harekete geçen Maltepe Belediyesi, ilçedeki vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahatça gerçekleştirebilmesi için ücretsiz ring seferleri başlattı. Bayramın birinci günü de devam edecek seferlerde, Gülsuyu Mezarlığı, Şeyhli (Kurtköy) Mezarlığı, Osmangazi Mezarlığı, Başıbüyük Mezarlığı, Küçükyalı-Altıntepe Mezarlığı ve Büyükbakkalköy Mezarlığı'na ulaşım sağlandı. Vatandaşlar saat başı yapılan ve Maltepe'nin farklı noktalarından mezarlıklara ulaşım kolaylaştıran ring seferlerine büyük ilgi gösterdi.

