Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen torbacı operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan uzun süreli çalışmalar sonucu, İstanbul’dan Tekirdağ’a ve çevre illere, torbacı olarak tabir edilen şahıslara uyuşturucu madde dağıtımı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 610 gram metamfetamin, 85 gram sentetik kannabinoid, 200 adet ecstacy hap, 10 gram skunk, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen 8 bin 395 TL ele geçirildi.

Olayda 5 şahıs tutuklandı.