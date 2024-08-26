Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kusurlu araç ve sürücülere 170 bin 128 TL ceza kesildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından yapılan özel denetimlerde, 79 araç ve 79 sürücü kontrol edilerek kurallara uymayan 24 sürücüye toplam 71 bin 296 lira idari para cezası kesildi.

Yapılan diğer denetimlerde ise, 40 sürücüye toplam 98 bin 832 lira idari para cezası tanzim edilirken, bir hacizli/yakalamalı araç ele geçirildi, 8 aranan şahıs yakalandı ve 11 araç trafikten men edildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini sağlamak ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.