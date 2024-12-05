Tekirdağ’ın Saray ilçesinde düzenlenen operasyonda 24 bin 180 adet doldurulmuş makaron ve 2 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçuna yönelik yaptığı çalışmalarda 2 işyerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 24 bin 180 adet doldurulmuş makaron ve 2 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.