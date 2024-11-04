Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Çerkezköy, Şarköy ve Muratlı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Ekim 2024 tarihinde Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Atatürk Mahallesi’nde E.Ö. ve M.T. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda sırasıyla 5 ve 6 gram bonzai ele geçirdi. 1 Kasım 2024 tarihinde ise Şarköy ilçesi İstiklal ve Camikebir Mahallelerinde F.A. ve E.T. isimli şahısların ikametinde yapılan aramalarda 3 gram kenevir tohumu, 1 gram esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 litre bitki gübresi bulundu.

Ayrıca, Muratlı ilçesi Balabanlı Mahallesi’nde aynı gün M.A.I. ve İ.A. isimli şahısların üst aramasında 30 gram skunk, 5 gram esrar, 5 gram kokain ve 11 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.