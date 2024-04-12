Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ZIPKIN-5 operasyonu gerçekleştirilerek 11 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Süleymanpaşa ilçesinde Dar Sokaklar, Aranan Şahıslara yönelik huzur ve gücen uygulaması operasyonu gerçekleştirildi. ZIPKIN-5 adının verildiği operasyonda 708 araç ve 2 bin 190 şahsın sorgulanması gerçekleştirildi. Yapılan sorgulamalarda 4 gram esrar, 8 aranan şahıs, 1 hacizli araç, 26 şahsa 73 bin 325 tl para cezası ve 16 araç trafikten men edildi.

Operasyonda 8’i aranan şahıs olmak üzere 11 kişi yakalanarak, ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Jandarmadan yapılan açıklamada, şehrin güvenliği ve huzuru için operasyonların devam edileceği vurgusu yapıldı.