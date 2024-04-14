TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde bir aracın sıkıştırdığı cip sürücüsü, direksiyonu emniyet şeridine kırınca orada seyreden motosiklet cipe çarptı. Kaza sonucu yere savrulan motosikletteki iki kişi yaralandı. Acılar içerisinde yerde kıvranan iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 14.15 sıralarında TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 DMD 825 plakalı cip ile seyir halinde olan Ahmet Yasin Yılmaz’ın önüne iddiaya göre siyah renkli bir hafif ticari araç kırdı. Yılmaz ise bir anlık refleksle direksiyonu emniyet şeridine doğru kırdı. Cipe o esnada emniyet şeridinde seyreden Orhan Abacı idaresindeki 34 KGE 894 plakalı motosiklet çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü Abacı ve yolcusu Uğur Erdoğan (35) yere savrularak sürüklendi.

Yaralılar acı içerisinde yerde kıvrandı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yerde acı içerisinde kıvranan yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, cip sürücüsü ve eşi panik yaparken, çocuklarını ise olay yerine gelen dedelerine teslim etti.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.