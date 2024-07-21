Milli Eğitim Bakanlığınca, Türkiye'de tarım alanında nitelikli iş gücünün karşılanmasına destek olunması amacıyla 6 ilde 7 tarım meslek lisesi açıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin tarım üssü hâline getirilmesine katkı sunmak amacıyla tarım meslek liselerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Adıyaman'da Ziraat Teknolojileri, Artvin'de Ardanuç Tarım ile Yusufeli Tarım, Ordu'da Yeşil Fatsa, Denizli'de Baklan Tarım Teknolojileri, Ardahan'da Göle Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmak üzere toplamda 7 adet Tematik Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi açıldı.

Tarım alanında eğitim öğretim gören öğrenci sayısının gelecek dönem daha fazla artacağı öngörülürken diğer taraftan toplamda 208 okulda Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarının da tamamı açık bulunuyor. Türkiye'nin tarımsal üretim ve hayvan yetiştiriciliği potansiyelinin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla bu alanlarda toplamda 11 bin 166 öğrenci eğitim görüyor.

TARIM MESLEK LİSELERİNDE ÖĞRENCİ SAYILARI HIZLA ARTIYOR

Tarım alanında eğitim verilen okul sayısı 2020 yılında 72 olurken, 2024 yılında bu sayı 146'ya ulaştı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 9'uncu sınıfa 633 öğrenci kaydı bulunurken bu sayı; 2021-2022'de 856, 2022-2023 yılında 2 bin 614, 2023-2024 yılında ise 2 bin 614, 2 bin 840 öğrenciye çıktı.