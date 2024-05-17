İzmit Belediyesi, karne alacak ve mezuniyet sevinci yaşayacak gençler için düzenleyeceği Teneffüs Konserleri programının ilki 14 Haziran’da ünlü müzik grubu Madrigal ile başlayacak.

İzmit Belediyesi, gençlere yönelik düzenlediği kültürel etkinliklere bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Eğitim-öğretim sezonunun bitmesi ile birlikte Teneffüs Konserleri serisine başlayacak olan İzmit Belediyesi, karne alan ve mezun olan gençlere müzik dolu bir hediye verecek. Teneffüs Konserleri serisinin ilki 14 Haziran’da ünlü müzik grubu Madrigal’in konseriyle başlayacak. Aynı zamanda üniversitenin bahar şenliklerine de destek olmayı hedefleyen Teneffüs Konserleri ile gençler senenin yorgunluğunu atma fırsatı bulacak.