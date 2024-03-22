Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.