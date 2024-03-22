Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz.
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
Muhabir: Fahrettin Eniş