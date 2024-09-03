Bursa'da yetimhanede büyüyüp yetişen 42 yaşındaki Tanju Aydın, serinlemek için girdiği denizde ters akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olay, Aydın'ın arkadaşının aksiyon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tanju Aydın, 18 yaşında yetimhaneden ayrıldıktan sonra Bursa'daki bir okulda kadrolu temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. İzmir'deki bir yetimhanede büyüyüp aynı okulda görev yapan yakın arkadaşı Serdar Akça ile birlikte, 15 Ağustos Perşembe günü Eşkel sahiline denize girmeye gitti. Piknik yaptıktan sonra denize giren Aydın, dalga ve ters akıntı nedeniyle açığa çekildi. Aydın, yorgunluk ve panik nedeniyle mücadele edemedi ve gözden kayboldu.

Serdar Akça, Aydın'ın boğulma tehlikesi yaşadığını fark edince sahile çıkıp yardım ve can simidi istedi. Ancak Aydın'ın cansız bedeni, 10 dakika sonra sahile vurdu. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Aydın'ı kurtaramadı. Olayı kayıt altına alan aksiyon kamerası, yaşananları detaylı şekilde belgeledi. Serdar Akça, sinir krizi geçirerek "Kafasını kaldırıp son kez bana baktıktan sonra kendisini denize bıraktı. Cesedinin başında saatlerce ağladım" dedi.

Cenaze Töreni ve Sonrası

Tanju Aydın’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi sonrası Aydın’ın cenazesi, arkadaşları tarafından alınarak Fethiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Fethiye Mezarlığı'na defnedildi.

Serdar Akça, Tanju Aydın'ın ileri seviyede yüzme bilmediğini ancak suyun üzerinde kalabildiğini ifade etti. O gün denizde meydana gelen dalgalar ve ters akıntı nedeniyle Aydın'ın panik yaptığını belirten Akça, "Tanju'nun zihinsel engeli vardı ve yüzmeyi çok iyi bilmiyordu. Su yutunca panik yaptı ve ters akıntıya karşı koyamadı" dedi. Olayın ardından yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.